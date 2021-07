தேசிய செய்திகள்

புதிய விலை நிர்ணயித்து, மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களிடம் 66 கோடி தடுப்பூசி கொள்முதல் - மத்திய அரசு நடவடிக்கை + "||" + 66 crore vaccine procurement from pharmaceutical companies with new pricing - Federal action

புதிய விலை நிர்ணயித்து, மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களிடம் 66 கோடி தடுப்பூசி கொள்முதல் - மத்திய அரசு நடவடிக்கை