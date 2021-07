தேசிய செய்திகள்

மேலிட முடிவை ஏற்று கட்சி பணியில் ஈடுபடுவேன்: கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா + "||" + I will accept the above decision and engage in party work: Yediyurappa

மேலிட முடிவை ஏற்று கட்சி பணியில் ஈடுபடுவேன்: கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா