தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசுக்கு 50 கோடி கோவேக்சின் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும்: பாரத் பயோடெக் + "||" + Bharat Biotech commits to supply 500 Mn doses of Covaxin to Centre for immunisation programme

மத்திய அரசுக்கு 50 கோடி கோவேக்சின் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும்: பாரத் பயோடெக்