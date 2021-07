தேசிய செய்திகள்

டெல்லி; கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றாமல் சந்தைகளில் கூடும் மக்களால் தொற்று பரவும் அபாயம் + "||" + Delhi: Customers make purchases at Ghazipur vegetable market this morning. Most of the people seen without masks amid #COVID19 pandemic, social distancing norms flouted.

