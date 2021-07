தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா: ஐஸ்கிரீம் குச்சிகளை கொண்டு ஒலிம்பிக் மைதானம் உருவாக்கிய சிறுமி + "||" + Odisha: The girl who created the Olympic stadium with ice cream sticks

ஒடிசா: ஐஸ்கிரீம் குச்சிகளை கொண்டு ஒலிம்பிக் மைதானம் உருவாக்கிய சிறுமி