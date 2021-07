தேசிய செய்திகள்

புனேயில் மெட்ரோ ரெயில் சோதனை ஓட்டம்; அஜித்பவார் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Pune Metro conducts first trial run on Vanaz-Ramwadi route in presence of Maharashtra Dy CM Ajit Pawar

புனேயில் மெட்ரோ ரெயில் சோதனை ஓட்டம்; அஜித்பவார் தொடங்கி வைத்தார்