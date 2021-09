தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் இன்று 36 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Delhi reports 36 new COVID19 cases, 52 recoveries and zero deaths today; active cases 399

