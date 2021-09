தேசிய செய்திகள்

நீதித்துறையில் பெண்கள் பங்களிப்பு அதிகரிக்க வேண்டும்: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + To attain inclusive ideals, role of women must increase in judiciary, says President Kovind

