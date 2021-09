தேசிய செய்திகள்

குஜராத்: நின்றுகொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதி விபத்து;5 பேர் பலி + "||" + Gujarat: 5 killed as car rams into truck in Morbi

குஜராத்: நின்றுகொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதி விபத்து;5 பேர் பலி