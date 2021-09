தேசிய செய்திகள்

பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் சிறப்பு பண்புகள் கொண்ட 35 பயிர்வகைகளை மோடி அறிமுகப்படுத்தினார் + "||" + Modi introduced 35 varieties with special characteristics of coping with climate change

பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் சிறப்பு பண்புகள் கொண்ட 35 பயிர்வகைகளை மோடி அறிமுகப்படுத்தினார்