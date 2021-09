தேசிய செய்திகள்

‘கட்சியில் இருந்து விலகுவேன்’ என்று அமரிந்தர் சிங் திடீர் அறிவிப்பு - பஞ்சாப் அரசுக்கு மீண்டும் நெருக்கடி + "||" + Amarinder Singh's sudden announcement of 'quit the party' - Crisis again for Punjab government

‘கட்சியில் இருந்து விலகுவேன்’ என்று அமரிந்தர் சிங் திடீர் அறிவிப்பு - பஞ்சாப் அரசுக்கு மீண்டும் நெருக்கடி