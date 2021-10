தேசிய செய்திகள்

டிரைவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் அங்கிருந்தவர்கள் மீது மோதியது - மத்திய இணை மந்திரி + "||" + Lakhimpur Kheri incident happend After the car was attacked driver was injured car lost its balance ran over a few people present there

டிரைவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் அங்கிருந்தவர்கள் மீது மோதியது - மத்திய இணை மந்திரி