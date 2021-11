தேசிய செய்திகள்

குல்பூஷன் ஜாதவ் மேல் முறையீடு செய்ய அனுமதிக்கும் மசோதா பாக். பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம் + "||" + Kulbhushan Jadhav gets right to appeal, Pakistan enacts law to implement ICJ ruling

குல்பூஷன் ஜாதவ் மேல் முறையீடு செய்ய அனுமதிக்கும் மசோதா பாக். பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம்