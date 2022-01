தேசிய செய்திகள்

இந்து மத கடவுள் குறித்து சர்ச்சை கருத்து: யோகி ஆதித்யநாத் அமைச்சரவையில் இருந்து விலகிய எம்.எல்.ஏ.வுக்கு பிடிவாரண்ட் + "||" + Day after quitting as UP cabinet minister, arrest warrant issued against Swami Prasad Maurya

இந்து மத கடவுள் குறித்து சர்ச்சை கருத்து: யோகி ஆதித்யநாத் அமைச்சரவையில் இருந்து விலகிய எம்.எல்.ஏ.வுக்கு பிடிவாரண்ட்