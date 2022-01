தேசிய செய்திகள்

எஜமானரை காப்பாற்ற பாம்புடன் சண்டையிட்டு உயிர்விட்ட வளர்ப்பு நாய் பாம்பும் செத்த பரிதாபம் + "||" + A pet dog that survives a fight with a snake to save its owner

எஜமானரை காப்பாற்ற பாம்புடன் சண்டையிட்டு உயிர்விட்ட வளர்ப்பு நாய் பாம்பும் செத்த பரிதாபம்