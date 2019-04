சிறப்புக் கட்டுரைகள்

விற்பனை குறைந்ததால், முதல் காலாண்டில் 5 காலாண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு இரு சக்கர வாகனங்கள் உற்பத்தி சரிவு : வாகன தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தகவல் + "||" + Two wheelers declined by 5 per cent in the first quarter due to the decline in sales

