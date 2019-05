சிறப்புக் கட்டுரைகள்

இதுவரை 2.93 கோடி டன் கோதுமை கொள்முதல் + "||" + So far, wheat procurement will be 2.93 crore tonnes

இதுவரை 2.93 கோடி டன் கோதுமை கொள்முதல்