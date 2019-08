சிறப்புக் கட்டுரைகள்

காதல் தோல்விக்கு கண்ணீர் ஒருபோதும் தீர்வல்ல.. + "||" + Tears are never the solution to love failure ..

காதல் தோல்விக்கு கண்ணீர் ஒருபோதும் தீர்வல்ல..