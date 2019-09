சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கட்டுப்படுத்த மறுக்கும் சட்டம்பொதுமக்களைவிட துப்பாக்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகம்அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பலியாகும் இந்தியர்கள் + "||" + The number of guns is higher than the general population

கட்டுப்படுத்த மறுக்கும் சட்டம்பொதுமக்களைவிட துப்பாக்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகம்அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பலியாகும் இந்தியர்கள்