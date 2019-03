மாநில செய்திகள்

கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில்திருநாவுக்கரசின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவு + "||" + The judge has dismissed the bail plea of Tirunavukkarasu

கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில்திருநாவுக்கரசின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவு