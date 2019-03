மாநில செய்திகள்

விவசாயி உயிரோடு எரித்து கொலைதற்கொலை செய்ததாக நாடகமாடிய மனைவி உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + The farmer was burnt alive and killed

விவசாயி உயிரோடு எரித்து கொலைதற்கொலை செய்ததாக நாடகமாடிய மனைவி உள்பட 2 பேர் கைது