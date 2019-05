மாநில செய்திகள்

சந்திரயான்-2 விண்கலத்துடன் அனுப்பப்படும்ரோவர் ஆய்வு வாகனம் செப்டம்பர் 6-ந்தேதி நிலவில் தரையிறங்கும் இஸ்ரோ தலைவர் கே.சிவன் தகவல் + "||" + Chandrayaan -2 Shipped with the shuttle Rover inspection vehicle Landing on the moon ISRO chief K.Sivan informed

