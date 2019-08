மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வீட்டை நினைவு இல்லமாக மாற்றுவது தான் பொருத்தமானது - சென்னை கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + The house where Jayalalithaa lived It is appropriate to turn it into a memorial - chennai collector's announcement

ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வீட்டை நினைவு இல்லமாக மாற்றுவது தான் பொருத்தமானது - சென்னை கலெக்டர் அறிவிப்பு