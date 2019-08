மாநில செய்திகள்

சுதந்திரதின விழாவையொட்டி தமிழக போலீசார் 23 பேருக்கு ஜனாதிபதி விருது + "||" + In celebration of independence Presidential award for 23 policemen

