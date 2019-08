மாநில செய்திகள்

கடைசி நாளில் கட்டுக்கடங்காத பக்தர்கள் கூட்டம், அத்திவரதர் தரிசனம் நிறைவடைந்தது - அனந்தசரஸ் குளத்துக்குள் இன்று மீண்டும் செல்கிறார் + "||" + On the last day of the devotees, The vision of the Athivradar was completed Back in the pool today

கடைசி நாளில் கட்டுக்கடங்காத பக்தர்கள் கூட்டம், அத்திவரதர் தரிசனம் நிறைவடைந்தது - அனந்தசரஸ் குளத்துக்குள் இன்று மீண்டும் செல்கிறார்