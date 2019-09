மாநில செய்திகள்

உள்ளூரில் வீணாக தண்ணீர் கடலில் கலக்கிறதுநீர் சிக்கனம் பற்றி அறிய முதல்-அமைச்சர் இஸ்ரேல் செல்வது வேடிக்கைமு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம் + "||" + It's fun to go to Israel for the first time to learn about water austerity Criticism of MK Stalin

