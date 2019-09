மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு + "||" + In TamilNadu Mild to moderate Opportunity for rain

தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு