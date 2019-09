மாநில செய்திகள்

விக்கிரவாண்டி, நாங்குநேரி இடைத்தேர்தலையொட்டி சுவரொட்டி, பேனர்களுக்கான விதிகளை கண்டிப்பாக அமல்படுத்த வேண்டும் - தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு + "||" + Rules for poster and banners must be enforced - Election Commission orders

விக்கிரவாண்டி, நாங்குநேரி இடைத்தேர்தலையொட்டி சுவரொட்டி, பேனர்களுக்கான விதிகளை கண்டிப்பாக அமல்படுத்த வேண்டும் - தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு