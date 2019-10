மாநில செய்திகள்

கஜா புயலால் வீடுகளை இழந்த 10 பேருக்கு வீடுகளை வழங்கினார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் + "||" + By the Storm of Khaja He provided housing for 10 people who lost their homes Actor Rajinikanth

கஜா புயலால் வீடுகளை இழந்த 10 பேருக்கு வீடுகளை வழங்கினார் நடிகர் ரஜினிகாந்த்