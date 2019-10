மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரி அருகே ‘மஹா’ புயல்தமிழ்நாட்டில் பருவமழை தீவிரம்அணை, ஏரி, குளங்கள் வேகமாக நிரம்புகின்றன + "||" + intensity of the monsoon in Tamil Nadu

கன்னியாகுமரி அருகே ‘மஹா’ புயல்தமிழ்நாட்டில் பருவமழை தீவிரம்அணை, ஏரி, குளங்கள் வேகமாக நிரம்புகின்றன