மாநில செய்திகள்

தமிழக மீனவர்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும்: சென்னையில் நடந்த விழாவில் - மத்திய மந்திரி முரளிதரன் உறுதி + "||" + The problem of Tamil Nadu fishermen At a ceremony in Chennai Union Minister Muralitharan confirmed

தமிழக மீனவர்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும்: சென்னையில் நடந்த விழாவில் - மத்திய மந்திரி முரளிதரன் உறுதி