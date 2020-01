மாநில செய்திகள்

பதவியேற்புக்கு எதிர்ப்பு: ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்துக்கு பூட்டு போட்டு போராட்டம் - வேட்பாளரின் மனைவி தற்கொலை முயற்சி + "||" + Opposition to Promotion Struggling to lock the office of the council The wife of the candidate Attempted suicide

பதவியேற்புக்கு எதிர்ப்பு: ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்துக்கு பூட்டு போட்டு போராட்டம் - வேட்பாளரின் மனைவி தற்கொலை முயற்சி