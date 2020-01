மாநில செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணிக்கான எழுத்து தேர்வு தமிழகம் முழுவதும் 1 லட்சத்து 42 ஆயிரம் பேர் எழுதினார்கள் + "||" + Written Examination for Sub-Inspector job was written by 1 lakh 42 thousand people across Tamil Nadu

