மாநில செய்திகள்

துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச முயற்சி மோட்டார் சைக்கிள்களில் வந்த மர்ம நபர்கள் ஓட்டம் + "||" + The Thuklug teacher At the Gurumoorthy House Try to throw a petrol bomb

துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச முயற்சி மோட்டார் சைக்கிள்களில் வந்த மர்ம நபர்கள் ஓட்டம்