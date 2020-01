மாநில செய்திகள்

குரூப்-4 முறைகேடு: டி.என்.பி.எஸ்.சி. நடத்திய தேர்வுகள் குறித்து குவியும் புகார்கள் - நடவடிக்கை எடுக்க தேர்வர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Group-4 abuse TNPSC Conducted The accumulation of complaints about exams

குரூப்-4 முறைகேடு: டி.என்.பி.எஸ்.சி. நடத்திய தேர்வுகள் குறித்து குவியும் புகார்கள் - நடவடிக்கை எடுக்க தேர்வர்கள் வலியுறுத்தல்