மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வு முறைகேடு வழக்கு: ஆள் மாறாட்டம் செய்த 10 மாணவ-மாணவிகள் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு சி.பி.சி.ஐ.டி. தேடுதல் வேட்டை + "||" + NEET scam Case: The impersonation 10 Students CBCID has released the photo

‘நீட்’ தேர்வு முறைகேடு வழக்கு: ஆள் மாறாட்டம் செய்த 10 மாணவ-மாணவிகள் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு சி.பி.சி.ஐ.டி. தேடுதல் வேட்டை