மாநில செய்திகள்

வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகளுக்கு தொலைதூரத்தில் மையங்கள் அமைத்தது ஏன்? - ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் விளக்கம் + "||" + Why did the Regional Education Officer set up centers remotely for the selection of workplaces? - Teacher Selection Board Description

வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகளுக்கு தொலைதூரத்தில் மையங்கள் அமைத்தது ஏன்? - ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் விளக்கம்