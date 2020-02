மாநில செய்திகள்

நிர்பயா நிதித்திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து பேருந்துகளிலும் ரூ.75.02 கோடி செலவில் சிசிடிவி கேமரா -ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + Under the Nirbhaya fund On all buses At a cost of Rs.75.02 crore CCTV camera

