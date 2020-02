மாநில செய்திகள்

கீழடியில் கிடைத்த பொருள்களை வைக்கும் அருங்காட்சியகத்துக்கு ரூ.12.21 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு -ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + In keezhadi Puts the objects that are available Museum An amount of Rs.12.21 crores has been allocated

கீழடியில் கிடைத்த பொருள்களை வைக்கும் அருங்காட்சியகத்துக்கு ரூ.12.21 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு -ஓ.பன்னீர்செல்வம்