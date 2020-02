மாநில செய்திகள்

பாலியல் தொல்லை வழக்கு; நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை + "||" + Case of sexual harassment; Good teacher award winner sentenced to 5 years in prison

பாலியல் தொல்லை வழக்கு; நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை