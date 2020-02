மாநில செய்திகள்

இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணுவுக்கு அரசு குடியிருப்பில் வீடு ஒதுக்கீடு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + A senior leader of the Communist Party of India, allocated house for Nallakannu - Government order of Tamil Nadu

