மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் கோட்டையை முற்றுகையிட முயற்சி; சாலை மறியல் செய்த 200 பேர் கைது + "||" + Anti-citizenship amendment Marxist Communists attempt to siege the fort; 200 arrested for picketing road

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் கோட்டையை முற்றுகையிட முயற்சி; சாலை மறியல் செய்த 200 பேர் கைது