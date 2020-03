மாநில செய்திகள்

‘ஓ மை கடவுளே’ படத்தின் கதாநாயகி வாணி போஜனிடம் பேசுவதாக நினைத்து எனது செல்போனில் பேசி தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் - ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் பரபரப்பு புகார் + "||" + Think of talking to Vani Bhojan, the heroine of the movie Oh My God Make trouble for talking on my cell phone - Real estate tycoon complaint

‘ஓ மை கடவுளே’ படத்தின் கதாநாயகி வாணி போஜனிடம் பேசுவதாக நினைத்து எனது செல்போனில் பேசி தொல்லை கொடுக்கிறார்கள் - ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் பரபரப்பு புகார்