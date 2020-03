மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை உயர்த்தி, மக்கள் மீது சுமையை ஏற்றுவதா? - கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம் + "||" + Increase of excise duty on petrol and diesel Load the load on people? - KS Alagiri condemned

பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை உயர்த்தி, மக்கள் மீது சுமையை ஏற்றுவதா? - கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம்