மாநில செய்திகள்

தமிழ்வழியில் படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலையில் முன்னுரிமை - சட்டசபையில் மசோதா தாக்கல் + "||" + Priority in government employment for the Tamil educated - Assembly Bill

தமிழ்வழியில் படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலையில் முன்னுரிமை - சட்டசபையில் மசோதா தாக்கல்