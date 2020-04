மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தீவிரமடைகிறதா? 51 ஆயிரம் படுக்கை வசதியுடன் 825 புதிய கட்டிடங்கள் தயார் - அரசு உடனடி ஏற்பாடு + "||" + Is Corona intensifying in Tamil Nadu? 51 thousand with a bed 825 New buildings ready Government immediate arrangement

தமிழகத்தில் கொரோனா தீவிரமடைகிறதா? 51 ஆயிரம் படுக்கை வசதியுடன் 825 புதிய கட்டிடங்கள் தயார் - அரசு உடனடி ஏற்பாடு