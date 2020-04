மாநில செய்திகள்

கொரோனா அதிகமாக இருக்கும் நம்பப்படும் பகுதிகளில் ரத்தமாதிரி சோதனை நடத்த வேண்டும் -டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + In areas where corona is believed to be high Conduct a blood test Dr. Ramadas

கொரோனா அதிகமாக இருக்கும் நம்பப்படும் பகுதிகளில் ரத்தமாதிரி சோதனை நடத்த வேண்டும் -டாக்டர் ராமதாஸ்