மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி ஊர் சுற்றியதாக தமிழகம் முழுவதும் 2.30 லட்சம் பேர் கைது - அபராத வசூல் தொகை ரூ.1 கோடியை தாண்டியது + "||" + Throughout the whole of Tamil Nadu around the town in defiance of curfew 2.30 lakh arrested

ஊரடங்கை மீறி ஊர் சுற்றியதாக தமிழகம் முழுவதும் 2.30 லட்சம் பேர் கைது - அபராத வசூல் தொகை ரூ.1 கோடியை தாண்டியது