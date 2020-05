மாநில செய்திகள்

எந்தவித தாமத கட்டணமும் இன்றி ஜூன் 6-ந்தேதி வரை மின்கட்டணம் செலுத்தலாம் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு + "||" + Without any late fees Until June 6th Pay electricity rates Electricity Board Announcement

எந்தவித தாமத கட்டணமும் இன்றி ஜூன் 6-ந்தேதி வரை மின்கட்டணம் செலுத்தலாம் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு