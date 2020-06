மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஜெ.அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. மரணம் சுகாதாரத்துறை வழிகாட்டுதலின்படி உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது + "||" + J.Anbazhagan MLA Death The body was buried according to Health Department guidelines

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஜெ.அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. மரணம் சுகாதாரத்துறை வழிகாட்டுதலின்படி உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது